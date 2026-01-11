Военнослужащий СВО стал жертвой избиения за отказ платить в «общак»

Участник специальной военной операции, находясь в отпуске после ранения в городе Кумертау (Башкортостан), подвергся нападению в ночном клубе. Неизвестный мужчина спросил его, почему тот не перечисляет деньги с передовой в так называемый общак (сбор средств для движения «АУЕ», признанного в РФ экстремистским). После отказа бойца избили шестеро нападавших.

В результате избиения военнослужащий с переломами четырех ребер был госпитализирован и выразил беспокойство о том, как в таком состоянии вернуться на службу.

Военный обозреватель Дмитрий Стешин, опубликовавший видеообращение к председателю СК Александру Бастрыкину, назвал ситуацию «скотством» и выразил надежду на внимание следственных органов.