В Воронеже подростки избили мужчину и выставили на улицу полуголым

В Воронеже произошёл жестокий случай: группа подростков жестоко избила 30-летнего мужчину в подъезде жилого дома на улице Ключникова. По данным следствия, молодые люди ночью выбили входную дверь, чтобы попасть к друзьям на вечеринку, а позже в подъезд зашёл взрослый жилец, сообщает телеграм-канал Baza.

Конфликт разгорелся в лифте, куда мужчина поднялся вместе с одним из подростков. Запись с камер наблюдения показывает, что избиение началось ещё на этаже, после чего пострадавший попытался скрыться в лифте, но нападавшие продолжили избивать его и там.

Позже подростки спустили избитого мужчину на первый этаж, сорвали с него часть одежды и пинком вытолкнули на улицу в одних порванных джинсах. Пострадавший обратился в полицию, личности всех подозреваемых уже установлены.

Следственный комитет по Воронежской области возбудил уголовное дело по факту нападения. Идёт расследование, по итогам которого подросткам может грозить серьёзное наказание.