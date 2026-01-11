В Воронеже подростки избили и выгнали на мороз полуголого мужчину

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту избиения 30-летнего жителя Воронежа. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, толпа подростков в одном из местных ЖК вступили в конфликт с мужчиной, после чего избили его и выставили на мороз в полуголом виде. Перед этим молодые люди выбили дверь в подъезд, чтобы попасть на вечеринку в одной из квартир.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, мужчина зашел в лифт с одним из подростков, после чего его начали избивать. Спустя некоторое время пострадавшего спустили обратно на первый этаж, стащили с него одежду и порвали джинсы, после чего вытолкнули на улицу. Температура воздуха в городе составляла около 0 градусов.

Позже избитый написал заявление в полицию. Сообщается, что личности нападавших уже установлены. СК по Воронежской области возбудил уголовное дело.

Ранее стало известно, что толпа российских подростков окружила и избила второклассника в Новосибирске.