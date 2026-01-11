В Китае за курение в самолете арестованы двое граждан РФ

В первую неделю 2026 года в Китае были арестованы двое граждан РФ за курение на борту самолета.

Об этом сообщило посольство России в КНР.

"За семь дней нового года в Китае арестовано двое граждан России за курение на борту воздушного судна", - говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале диппредставительства.

Отмечено, что курение на борту самолета, включая использование электронных сигарет, вейпов и так называемого "пара", в Китае категорически запрещено. Данное правонарушение влечет за собой неотвратимое наказание, в том числе административный арест на срок от 5 до 15 суток, крупный штраф и внесение в "черный список" недобросовестных пассажиров с возможным запретом на полеты авиакомпаниями Китая на срок до 1 года.