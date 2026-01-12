В Одесской области без электричества остались более 33 тысяч жителей

В Одесской области из-за повреждения энергообъекта без электричества остались более 33 тыс. жителей, сообщает украинский холдинг «ДТЭК».

«Повреждения значительны. Для восстановления оборудования требуется время», — говорится в Telegram-канале.

Накануне Владимир Зеленский назвал сложной ситуацию с энергетикой во многих регионах Украины.

Газета Die Welt писала, что в Киеве сложилась катастрофическая ситуация в энергетике.

В Киеве без тепла остаются более 1 тыс. домов, при этом водоснабжение, с которым в некоторых районах были перебои, вернули всем жителям.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко предупредила, что улучшение ситуации с энерго- и теплоснабжением в Киеве наступит не ранее 15 января.