В Одесской области без электричества остались более 33 тысяч жителей
В Одесской области из-за повреждения энергообъекта без электричества остались более 33 тыс. жителей, сообщает украинский холдинг «ДТЭК».
«Повреждения значительны. Для восстановления оборудования требуется время», — говорится в Telegram-канале.
Накануне Владимир Зеленский назвал сложной ситуацию с энергетикой во многих регионах Украины.
Газета Die Welt писала, что в Киеве сложилась катастрофическая ситуация в энергетике.
В Киеве без тепла остаются более 1 тыс. домов, при этом водоснабжение, с которым в некоторых районах были перебои, вернули всем жителям.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко предупредила, что улучшение ситуации с энерго- и теплоснабжением в Киеве наступит не ранее 15 января.