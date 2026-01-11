Непогода помешала посадке самолета в аэропорту Братска

Неблагоприятные погодные условия помешали утром 11 января приземлиться в аэропорту Братска пассажирскому рейсу, следовавшему из Новосибирска. Как сообщили в Telegram-канале аэропорта, из-за сильного ветра пилоты приняли решение уйти на запасной аэродром в Иркутске.

Пассажиры задержанного рейса обеспечиваются всем необходимым в соответствии с действующими Федеральными авиационными правилами и стандартами обслуживания авиакомпании.

В настоящее время решается вопрос о дальнейшей доставке людей в пункт назначения. Подобные случаи нередки в зимний период в Сибири, где метеоусловия могут резко меняться, требуя от экипажей строгого следования протоколам безопасности.