В здании Эрмитажа произошло короткое замыкание

Короткое замыкание произошло в помещении серверной в музее "Государственный Эрмитаж" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

"12 января в 06:19 мск поступило сообщение о коротком замыкании по адресу: Центральный район, Дворцовая набережная, дом 32. В четырехэтажном здании музея "Государственный Эрмитаж", на четвертом этаже, в помещении серверной площадью 30 кв. м происходило короткое замыкание", - говорится в сообщении.

Замыкание ликвидировали в 06:55 мск, информация о пострадавших не поступала. От МЧС привлекались 24 человека и 5 единиц техники.