Пропавшего подростка нашли мертвым на улице в Кемеровской области

Тело 17-летнего подростка, пропавшего в Прокопьевске, было найдено на улице. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области.

Юноша вышел из автомобиля знакомого вечером 8 января и исчез. Его тело обнаружили 10 января на улице Проектной.

По факту исчезновения следователи начали доследственную проверку по статье об убийстве. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

Точную причину гибели подростка установит судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства произошедшего выясняются.