Семья Усольцевых, пропавшая в прошлом году, могла выбрать неправильное направление во время похода. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал депутат и опытный походник Алексей Кулеш, который хорошо знает эту территорию.

Он подчеркнул, что эта местность является сложной для походов: на некоторых участках достаточно скользко и много расщелин. Помимо этого, отсутствуют ориентиры. Кулеш предположил, что Усольцевы могли заблудиться и замерзнуть из-за резкого похолодания.

«Я думаю, они не нашли тропу, по которой они пришли, и начали блуждать», – предположил депутат.

Он отверг версию о том, что члены семьи могли уйти на дно местной реки. По его словам, идти до водоема от того места, где пропала семья, далеко.

Местонахождение сына исчезнувшего в тайге Сергея Усольцева остается неизвестным

Усольцевы пропали во время похода, в который они отправились 28 сентября. После того как семья перестала выходить на связь, были организованы масштабные поиски, однако отыскать пропавших до сих пор не смогли.