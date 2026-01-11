Погибший в авиакатастрофе колумбийский певец видел свою смерть во сне

Популярный колумбийский певец Йейсон Хименес и его группа погибли в авиакатастрофе. За несколько недель до гибели музыкант рассказал СМИ, что ему приснилась собственная смерть при крушении самолета, сообщает колумбийское издание Minuto30.com.

Колумбийские власти подтвердили информацию о гибели известного певца Йейсона Хименеса в авиакатастрофе. Авария произошла в департаменте Бояка.

На частном самолете 34-летний певец летел в Медельин, где предстояло выступление. Вместе с певцом погибли члены его группы.

«В компании Civil Aeronautics сообщили, что самолет не смог набрать необходимую высоту после взлета из аэропорта Пайпа и сгорел на земле возле взлетно-посадочной полосы. В результате катастрофы погибли шесть человек: два пилота и четыре музыканта», — пишет издание.

В недавнем интервью Хименес рассказывал, что ему приснилось, будто он погиб при крушении самолета.

«Всего несколько недель назад, в декабре 2025 года, Йесон Хименес рассказал в интервью программе Se Dice De Mí, что ему приснилась собственная смерть в авиакатастрофе. К сожалению, его пророчество сбылось», — отмечает Minuto30.com.

Офис генерального прокурора Колумбии начал расследование. Предстоит идентификация тел и экспертиза.

Губернатор Бояка Карлос Амайя высказал соболезнования и назвал Хименеса «одной из самых представительных фигур популярного жанра в стране». Поклонники музыканта по всей стране оплакивают утрату.