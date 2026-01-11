Стали известны подробности смерти семьи в элитном доме за день до Нового года

Спустя десять дней сообщается о повороте в громком деле об убийстве стоматолога и его жены. О смерти пары узнали после того, как соседей привлек плач детей в доме семьи.

© Российская Газета

Как передает CNN, убийство произошло в элитном доме Колумбуса (штат Огайо) 30 декабря, погибшими оказались Спенсер и Моник Тепе, 37 и 39 лет.

"Они были убиты рано утром, когда в доме находились их двое детей. По делу об убийстве арестован бывший муж Моник. 10-дневная операция по его розыску завершилась", - пишут журналисты.

Подозреваемого, предположительно, выдала одна запись с камер наблюдения. На ней видно, как мужчина идет по переулку возле дома супругов. По данным полиции, запись была сделана именно в тот период времени, когда супругов убили.

"На кадрах, предположительно, 39-летний бывший муж Моник. Его арест знаменует собой важный поворот в деле, которое до сих пор оставалось окутанным тайной, поскольку полиция неохотно предоставляла какие-либо подробности расследования", - подчеркнули журналисты.

Отмечается, что погибшие были известными в городе людьми. Когда Спенсер не вышел на работу (впервые за много лет), его коллеги тут же подняли тревогу.

Известно также, что полиция не обнаружила на месте происшествия никаких явных признаков взлома. Дети пары физически не пострадали. Сейчас они вместе с собакой семьи находятся у родственников.