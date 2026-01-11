Лодка Korawich Marine 888 столкнулась с рыболовным траулером возле Пхукета. На ее борту находились российские туристы, сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел вблизи острова Ко Кай. Скоростная лодка Korawich Marine 888 с туристами врезалась в траулер Pichai Samut 1.

На борту лодки были 52 туриста и 3 члена экипажа. От столкновения передняя часть туристического судна развалилась, оно перевернулось и пошло ко дну.

Люди держались друг за друга до прибытия спасателей. Всех доставили на берег, жертв нет, однако 11 человек получили травмы.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Таиланд посетили 1,9 млн граждан России, что является рекордом за все время.