Один человек погиб и один пострадал при пожаре в Зеленограде

Один человек стал жертвой пожара в Зеленограде в субботу вечером.

Как стало известно «МК», возгорание произошло в 22.05 в квартире на четвертом этаже 14-этажного дома. Тушение было осложнено тем, что пожарные не смогли заехать во двор из-за сугробов и припаркованных автомобилей. Площадь пожара составила 15 кв. метров. В горевшей квартире был обнаружен погибший, также с третьего этажа эвакуировали женщину с отравлением угарным газом. Ее доставили в больницу.