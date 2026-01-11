Новое землетрясение потрясло Японию

Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано на северо-востоке Японии в префектуре Иватэ. Об этом сообщило Национальное метеорологическое управление страны.

Эпицентр находился в районе префектуры Иватэ, очаг залегал на глубине 60 километров. Информация о жертвах, разрушениях или значительных повреждениях зданий и инфраструктуры пока не поступала.

Сразу после толчков была объявлена угроза цунами, однако через несколько минут предупреждение официально снято.

Ранее МК писал, что районе японской префектуры Симанэ за сутки произошло 33 афтершока после землетрясения магнитудой 6,4. Подземные толчки ощущались утром 7 января.