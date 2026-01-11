В подмосковном пансионате, где умерли шесть человек, нашли нарушения

В ходе проверки подмосковного пансионата в Видном, где в декабре произошло массовое отравление с летальным исходом, было выявлено около десяти серьёзных нарушений санитарно-эпидемиологических норм. По данным судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, в результате инцидента пострадали 54 человека, 45 из которых были госпитализированы. Шестеро пожилых постояльцев, родившихся в 1932, 1938, 1941 и 1946 годах, скончались. Лабораторные исследования выявили у заболевших признаки шигеллёза.

© Московский Комсомолец

Расследование, начатое по информации скорой помощи, установило, что в учреждении отсутствовала централизованная горячая вода для мытья посуды и оборудования, а вода подавалась из нелицензированной скважины без лабораторного контроля её качества. На кухне не было утверждённого меню, технологических карт, необходимого оборудования для хранения и приготовления пищи. Отсутствовали отдельные моечные ванны для обработки разных видов сырья и производственные столы. В двух имеющихся бытовых холодильниках был нарушен температурный режим, обнаружены подтёки воды и плесень, а также хранилась готовая продукция с истёкшим сроком годности.

Генеральный директор пансионата признала вину. Видновский городской суд 20 декабря приостановил работу учреждения на 90 суток, а позже гендиректор была заключена под стражу до февраля по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших по неосторожности смерть двух и более лиц.