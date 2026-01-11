В Гонконге произошел пожар в жилом многоэтажном здании

В результате пожара в жилом комплексе Yoho Town в Гонконге один человек погиб, ещё один находится в критическом состоянии. Как сообщает газета South China Morning Post, возгорание произошло ночью на северо-западе мегаполиса.

По предварительной версии, причиной могло стать замыкание электропроводки. Пожарным удалось локализовать и потушить огонь к утру. При осмотре квартиры-очага были обнаружены двое людей без сознания: 56-летний мужчина скончался по пути в больницу, а 54-летняя женщина была доставлена в коматозном состоянии.

В ходе операции было эвакуировано более 300 жильцов — 320 человек. Этот инцидент стал уже вторым случаем с гибелью людей при пожаре в высотном здании Гонконга за короткий срок: 4 января при возгорании в другом жилом доме погиб один человек, пострадали восемь, а около 270 жителей были выведены из здания.

