Местонахождение сына исчезнувшего в тайге Сергея Усольцева остается неизвестным

Следователям, работающим над уголовным делом о загадочном исчезновении в тайге под Красноярском семьи Усольцевых, не удалось допросить двух свидетелей.

Речь идет об одной из бывших жен Сергея Усольцева и о его сыне от второго брака. По информации СК, они находятся за пределами России, но где именно - этого следователи не знают.

В главке СК РФ по Красноярскому краю пояснили, что потерпевшими по делу об исчезновении супругов считаются две дочери Сергея Усольцева от первого брака и сын Ирины Усольцевой от первого брака. Их следователи в свое время допросили.

Не удалось допросить вторую жену Усольцева и его сына от второго брака, которые живут за границей. Их точное местонахождение неизвестно, контакты отсутствуют, передает ТАСС со ссылкой на замначальника первого управления по расследованию особо важных дел главка СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия Яну Сырымбетову.

Ранее, в начале января, следователи рассказали, что ни один из сотни свидетелей не подтвердил версию побега Усольцевых за пределы Российской Федерации. В их доме найдены просроченные загранпаспорта, заявлений на получение новых документов члены семьи не подавали.

Супруги Усольцевы с дочерью Ариной бесследно пропали в тайге Партизанского района 28 сентября прошлого года. В поисковой операции участвовали более полутора тысяч человек. Их усилия оказались тщетными.