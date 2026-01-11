Защита Елены Блиновской обжаловала ее приговор

Защита осуждённой блогера Елены Блиновской подала кассационную жалобу на вынесенный ей приговор. Как сообщил ТАСС участник процесса, один из адвокатов обжаловал судебное решение в соответствующей инстанции.

Напомним, что в начале марта 2025 года Савеловский районный суд Москвы признал Блиновскую виновной в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег, приговорив её к пяти годам колонии. Также суд наложил штраф в 1 миллион рублей, запретил заниматься предпринимательской деятельностью на четыре года, обратил в доход государства её элитную недвижимость и удовлетворил гражданский иск на 587 миллионов рублей.

При этом по одному из эпизодов (уклонение от уплаты налогов) блогер была освобождена от наказания в связи с истечением срока давности. Позже Московский городской суд в апелляционном порядке смягчил приговор, сократив срок до 4,5 лет, а штраф — до 950 тысяч рублей, учтя в качестве смягчающих обстоятельств наличие малолетних детей и признание вины. Решение суда первой инстанции уже вступило в законную силу, а сама осуждённая была этапирована в женскую исправительную колонию №1 во Владимирской области.

Ранее сообщалось, что отец Елены Блиновской рассказал подробности о жизни дочери в колонии.