Рабочая техника перевернулась при сносе здания в Петербурге

В Санкт-Петербурге во время сноса здания ВНИИБа один из экскаваторов опрокинулся на бок. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Техника остаётся в лежачем положении, однако демонтажные работы на объекте продолжаются. На месте не зафиксировано присутствия экстренных служб.

Сведений о пострадавших не поступало. Причины инцидента пока устанавливаются.

Снос здания ВНИИБа стартовал 8 января. СМИ писали, что местные активисты пытались предотвратить разрушение объекта: несколько человек взбирались на строительную технику. В результате полиция задержала как минимум 11 участников акции.