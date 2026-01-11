МЧС: пожар в магазине "Доброцен" в Ялте полностью ликвидирован

Пожар в магазине "Доброцен" в Ялте, охвативший площадь 1 тысяча квадратных метров, полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. Возгорание было локализовано и потушено силами спасателей, сведений о пострадавших не поступало.

Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС. Пожар в магазине вспыхнул в поселке Виноградное, на улице Красина. Общая площадь возгорания достигла 1 тыс. квадратных метров. К тушению было привлечено 50 человек и 16 единиц техники. Информации о пострадавших не сообщалась, причины возгорания неизвестны. 9 января в пожар произошел в столичной многоэтажке на Сельскохозяйственной улице.

Предварительно, загорелся теплый пол. Информации о пострадавших после ликвидации возгорания не поступало. 7 января сотрудники МЧС потушили пожар на крыше предприятия на востоке Москвы, который случился на проспекте Буденного.

Огонь охватил площадь около 300 квадратных метров. К счастью, в результате происшествия также никто не пострадал.