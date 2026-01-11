Число пострадавших при атаке ВСУ в Воронеже возросло до четырёх
Число пострадавших при атаке ВСУ в Воронеже возросло до четырёх, заявил губернатор региона Александр Гусев.
По его словам, средства ПВО уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов.
«Пострадали четыре человека. У одной женщины зафиксирована черепно-мозговая травма, у другой — проникающее ранение брюшной полости; у третьей, а также у мужчины — лёгкие порезы. Все пострадавшие госпитализированы», — уточнил Гусев.
Ранее сообщалось о двоих пострадавших.