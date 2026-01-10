Названо число пострадавших при атаке БПЛА дома в Воронеже

В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Воронеже пострадали два человека. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Уточняется, что один из дронов влетел примерно в 24-й этаж дома в ЖК «Пять звезд». Местные жители сообщили, что еще один БПЛА попал в частный дом. На месте падения обломков работают саперы.

Ранее сообщалось, что в небе над Воронежем прозвучало около 20 взрывов. Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ работают по беспилотникам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Позднее появилась информация, что минимум два БПЛА целенаправленно атаковали жилые дома.