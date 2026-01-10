Приехавшего по обмену студента жестоко расстреляли

В Колумбии был убит 26-летний студент из Германии, находившийся в стране по программе академического обмена. Его тело с двумя пулевыми ранениями в грудь было обнаружено на севере страны, недалеко от границы с Венесуэлой, пишет Need To Know.

По предварительной версии местных властей, студент стал жертвой попытки угона. Преступники попытались похитить его мотоцикл, и, когда молодой человек оказал сопротивление, застрелили его. Угонщикам не удалось завести транспортное средство, и они скрылись с места преступления. В настоящее время эта информация тщательно проверяется полицией.

Погибший, житель Дармштадта, в течение нескольких месяцев изучал экологию в колумбийском университете-партнере Технического университета Дармштадта. Перед запланированным возвращением в Германию он решил совершить самостоятельное путешествие по Колумбии на мотоцикле. Министерство иностранных дел ФРГ оказывает поддержку семье погибшего.

Власти Колумбии объявили награду в 70 миллионов колумбийских песо (около 16 тысяч евро) за информацию, которая поможет установить личности и задержать убийц немецкого студента.