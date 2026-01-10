На группу российских туристов сошла лавина в Грузии

В горах Грузии на группу лыжников и сноубордистов примерно из 20 человек сошла лавина. Специалисты проводят спасательную операцию, пишет Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в субботу, 10 января, в Верхней Сванетии у вершины Тетнульд. Группа экстремалов, в составе которой были россияне, каталась на лыжах и сноубордах, когда с гор внезапно сошла лавина.

Часть туристов спаслась самостоятельно, двух достали из-под завалов и передали врачам спасатели. Их состояние пока неизвестно.

Девочку с отцом накрыло снежной лавиной в Сочи

Точное число оставшихся под снегом также неизвестно, специалисты экстренных служб и волонтеры продолжают поиски.

Ранее сообщалось, что у вершины Тетнульд попали под лавину несколько туристов из Германии. Один их них погиб.

Местные СМИ уточнили, что немецкие туристы, попавшие под лавину, находились в том районе, куда запрещается идти без согласования со спасателями.