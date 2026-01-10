Раскрыты подробности массового отравления на известном российском горнолыжном курорте

У персонала кафе Grelka на горнолыжном курорте Шерегеш, в котором произошло массовое отравление отдыхающих, выявлен норовирус. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области, передает РИА Новости.

«Установлен этиологический агент — норовирус 2 генотипа. При лабораторном обследовании персонала кафе у четырех работников выявлен тот же возбудитель. Сотрудники немедленно отстранены от работы», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что в ходе расследования в кафе были выявлены нарушения санитарных норм, в связи с чем работа заведения была приостановлена на время проведения противоэпидемических мероприятий.

О массовом отравлении отдыхающих на курорте Шерегеш стало известно 10 января. Туристы пожаловались на тошноту, рвоту, диарею, повышенную температуру до 38,5 градуса и головную боль.