ФСБ задержала челябинского экс-депутата по делу о взяточничестве

Сотрудники областного управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) России задержали экс-депутата Законодательного собрания Челябинской области Ерика Сарсенбаева по делу о взяточничестве. Соответствуюущую информацию публикует ТАСС.

«Сотрудниками УФСБ России в рамках расследования дела о даче взятки в особо крупном размере задержан гражданин Сарсенбаев. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — рассказал собеседник издания.

Источник добавил, что, по предварительным данным, взятка передавалась начальству одного из предприятий. Иные подробности пока не раскрываются.

Известно, что Сарсенбаев также входил в комитет по строительной политике.

В декабре 2025 года в России вынесли решение по делу о многомиллионном хищении средств из госзаказа. О принятом решении сообщил Следственный комитет России.