Петербуржец напал на полицейского и угрожал ему шваброй

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который ударил дежурного в отделе полиции, а на следующий день угрожал участковому шваброй. Об этом сообщает городское управление МВД.

8 января в отдел полиции Невского района был доставлен 30-летний местный житель. Мужчина ударил сотрудника полиции по голове, однако был отпущен. На следующий день петербуржец снова оказался в отделе полиции. По данным следствия, он высказал угрозы применения насилия в адрес участкового уполномоченного, после чего попытался ударить его шваброй.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Подозреваемый задержан, следствие направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения.

До этого в Ленинградской области вынесли приговор мужчина, который ударил полицейского по голове. Суд признал нападавшего виновным по части 2 статьи 318 УК РФ — применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти. Ему назначили наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.