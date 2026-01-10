Калининградка лишилась почти 10 млн рублей

Жительница Калининградской области стала жертвой масштабного мошенничества, потеряв практически 10 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

По данным следствия, в одном из телеграм-каналов она познакомилась с мужчиной, представившимся успешным криптоинвестором. На протяжении нескольких месяцев он убеждал потерпевшую в высокой доходности своих операций с цифровыми активами, вовлекая её в фиктивную торговлю.

В итоге женщина, поверив в быструю прибыль, перевела злоумышленникам сначала задаток, а затем и всю вырученную сумму от продажи собственного дома. Общий ущерб составил 9 885 456 рублей.

Сообщается, что прокуратура Гурьевского района признала законным возбуждение уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Расследование продолжается.