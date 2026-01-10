В российском регионе поврежден газопровод в результате удара ВСУ

В городе Каменка-Днепровская (Запорожская область), как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, в результате удара ВСУ поврежден газопровод.

Проводятся восстановительные работы.

«В Каменке-Днепровской поврежден надземный газопровод, - написал Балицкий в своем телеграм-канале. - Утечка газа устранена».

Проводятся ремонтно-восстановительные работы. Без газоснабжения остаются 49 абонентов.

Из-за артиллерийского обстрела, по словам Балицкого, также был поврежден частный дом.