Число погибших при сходе оползня на свалке возросло
В городе Себу на Филиппинах число погибших при сходе оползня из-за скопления мусора на свалке возросло до четырех человек, пишет местное издание Manila Bulletin. 12 человек пострадали, под завалами все еще могут находиться более 30 человек.
Ранее было известно об одном погибшем, 12 пострадавших, а также 38 пропавших без вести.
По состоянию на 10 января, по данным газеты, число погибших в результате схода оползня возросло до 4 человек. Еще 12 человек были госпитализированы.
По информации Manila Bulletin, поисково-спасательные операции на свалке продолжаются уже третий день. По оценкам, более 30 человек остаются заблокированными под грудой мусора.
Мэр города Нестор Арчибаль призвал жителей сохранять спокойствие и не приближаться к месту инцидента. ЧП произошло в четверг в 16.17 по местному времени.