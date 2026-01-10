Школьница обвинила журналиста и полицейского в групповом изнасиловании

В индийском штате Уттар-Прадеш 14-летняя школьница обвинила журналиста и полицейского в похищении и групповом изнасиловании. По информации телеканала NDTV, вечером 5 января двое мужчин, один из которых был в полицейской форме, насильно посадили девочку в автомобиль. Её отвезли в безлюдное место у железной дороги в районе Саченди города Канпур, где насиловали около двух часов в машине, после чего выбросили.

Брат потерпевшей обнаружил её возле дома без сознания около полуночи и немедленно сообщил в полицию, однако оперативных мер принято не было. Когда родственники девочки сами пришли в отделение и заявили, что одним из нападавших был полицейский, их не стали слушать и выставили за дверь. Уголовное дело о похищении и групповом изнасиловании было возбуждено только после обращения к старшим офицерам полиции.

В настоящее время местный журналист, подозреваемый в преступлении, уже задержан. Роль и личность возможного сотрудника правоохранительных органов устанавливаются в ходе расследования.

Заместитель комиссара полиции Динеш Трипати подтвердил, что следствие активно работает по данному инциденту, вызвавшему широкий общественный резонанс в Индии.