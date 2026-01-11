При беспорядках в Иране погибли 38 сотрудников сил правопорядка

В ходе столкновений с протестующими в разных регионах Ирана погибли 38 сотрудников правоохранительных органов. Такие официальные данные сообщила иранская государственная телерадиокомпания, передает ТАСС.

В частности, шесть правоохранителей стали жертвами погромщиков в провинции Керманшах, а еще семь - в провинции Северный Хорасан. До этого сообщалось о 25 погибших сотрудниках полиции.

Наиболее драматичный период беспорядков пришелся на вечер 8 января, когда в результате действий протестующих погибли по меньшей мере 12 мирных жителей, включая ребенка. По словам мэра Тегерана Алирезы Закани, бунтовщики подожгли в столице 25 мечетей, нанесли ущерб 26 банкам, трем медицинским центрам, десяти государственным учреждениям, а также пожарным машинам, автобусам и автомобилям скорой помощи.

Иранские власти квалифицировали действия протестующих как террористические акты и обвинили в организации погромов Израиль и США. Президент страны Масуд Пезешкиан призвал народ к протестам против беспорядков, подчеркнув важность сохранения истинных требований людей. Он выразил соболезнования семьям погибших и призвал молодежь избегать участия в беспорядках и не поддерживать радикалов.

С конца прошлого года в Иране проходят массовые протесты. Все началось 28 декабря с акции торговцев центрального рынка Тегерана, которые вышли на улицы из-за резкого падения курса риала с 817,5 тыс. до 1,4-1,5 млн риалов за доллар. Протестующие требовали вернуть курс к уровню начала декабря и привести официальный курс банков в соответствие с реальным.

Вскоре к митингам присоединились студенты, а потом акции переросли в вооруженные столкновения. Протестующих поддержали в США и Израиле. Наследник свергнутой шахской династии Ирана Реза Пехлеви призвал участников манифестаций захватывать города.