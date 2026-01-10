Сотрудники ГАИ обнаружили в автомобиле ребенка без присмотра

Возле торгового центра в Казани сотрудники Госавтоинспекции обнаружили ребёнка, оставленного без присмотра в припаркованном автомобиле. По информации «МК» в Казани, ребёнок находился один на заднем сиденье машины.

Его мать вернулась к транспортному средству только спустя 40 минут после того, как инцидент был зафиксирован.

В отношении женщины автоинспекторы составили административный протокол за нарушение правил остановки или стоянки. Для дальнейшего процессуального разбирательства её доставили в отдел полиции. Подобные случаи представляют серьёзную угрозу для жизни и здоровья детей.

Госавтоинспекция напоминает водителям об ответственности и призывает никогда не оставлять детей одних в закрытых транспортных средствах, где они могут подвергнуться риску перегрева, удушья или стать жертвой других опасных ситуаций.