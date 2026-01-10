В Петербурге соседская ссора чуть не закончилась поножовщиной

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии предотвратили возможную трагедию в коммунальной квартире. Инцидент произошел накануне вечером на проспекте Наставников в Красногвардейском районе, где между жильцами вспыхнул конфликт, сообщает пресс-служба росгвардии Петербурга.

Прибыв по вызову, наряд вневедомственной охраны обнаружил 38-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который размахивал ножом и угрожал убийством своему 46-летнему соседу. Силовикам оперативно удалось обезоружить и задержать агрессора.

Как выяснилось, задержанный уже был известен правоохранительным органам. Ранее его привлекали к административной ответственности за ряд нарушений, включая появление в общественных местах в пьяном виде и мелкое хулиганство.

После задержания мужчину доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела.