В российском регионе из-за гирлянды загорелась квартира

В городе Энгельс (Саратовская область) в квартире на улице Ломоносова из-за оставленной включенной в розетку новогодней гирлянды произошел пожар, сообщили в региональном ГУМЧС.

«В квартире на четвертом этаже 10-этажного дома на ночь оставили включенной в розетку гирлянду», - пояснили в сообщении. В результате «новогоднее украшение заискрило», огонь, как уточнятся, быстро перекинулся на штору.

Хозяевам квартиры повезло, отмечают спасатели, потому что пожар не успел сильно распространиться. Прорвалась полимерная труба отопления у окна и потушила возгорание.

В ГУМЧС указали: площадь пожара составила три кв. метра. Пострадавших нет.