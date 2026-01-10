Женщина едва выпрыгнула из такси на МКАД из-за панической атаки

Поездка по московской кольцевой автодороге едва не обернулась трагедией из-за приступа паники у пассажирки такси, сообщает РЕН ТВ. Охваченная ужасом от нахождения в тоннеле, женщина предприняла попытку покинуть автомобиль прямо на ходу.

Благодаря хладнокровию водителя такси удалось избежать несчастного случая: он вовремя заблокировал двери и сумел успокоить испуганную женщину. В чувства ее также приводили двое детей, ехавших вместе с ней на заднем сиденье.

Психолог Гульнара Тайчинова ранее отмечала, что при панической атаке справиться с приступом помогут дыхательные упражнения и концентрация на телесных ощущениях. По ее словам, данное состояние представляет собой внезапный приступ сильного испуга. Она подчеркнула, что после завершения острой фазы панической атаки крайне важно уделить внимание восстановлению и дать нервной системе время на полное восстановление.

Психиатр Александр Панов пояснил, что отличительной чертой панической атаки от сердечного приступа является чувство тревоги. Он советует, что для облегчения состояния во время приступа паники необходимо сфокусироваться на дыхании.