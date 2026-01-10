К застрявшему во льдах на Чукотке теплоходу направили ледокол

Ледокол направляется к теплоходу, оказавшемуся во льдовом плену у поселка Беринговский на Чукотке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Дальневосточной транспортной прокуратуры (ДВТП).

Собеседник агентства уточнил, что начало спасательных работ запланировано на воскресенье. По его словам, угрозы экипажу теплохода нет, провизией он обеспечен.

4 января 2026 года в акватории Берингова моря в районе поселка городского типа Беринговский Чукотского автономного округа во льдах застрял теплоход. В Дальневосточной транспортнрй прокуратуре тогда уточнили, что угрозы безопасности жизни и здоровья членов экипажа нет. Ситуация находится на контроле магаданской транспортной прокуратуры.

В марте 2025 года военный ледокол «Евпатий Коловрат» вызволил изо льдов несколькл судов, которые были зажаты у побережья Камчатского полуострова на протяжении 10 дней. Отмечается, что во льдах у порта Усть-Камчатск застряли шесть судов — три баржи, два плашкоута и одно грузовое судно.

В феврале на Сахалине сел на мель китайский балкер An Yang 2. Сухогруз находился в порту и принимал товары на борт, когда начался шторм. Затем судно направилось в открытое море, однако, по всей видимости, экипаж не справился с управлением, и оно село на мель. По окончании шторма водолазы исследуют его на наличие повреждений.