Владимир Рогов: Бердянск атаковали свыше 20 вражеских дронов
Ночью 10 января Бердянск атаковали более 20 дронов-камикадзе самолетного типа. Один из беспилотников противника ударил по жилому многоквартирному дому.
Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Оповещение о воздушной атаке прозвучало после полуночи. Дежурные расчеты ПВО сбили на подлете к жилым кварталам Бердянска свыше 20 вражеских дронов.
К сожалению, один беспилотник пробился через зенитную оборону и ударил многоэтажный дом.
"В результате атаки разбиты стекла в окнах, повреждены автомобили местных мирных жителей и фасады домов", - сообщил Владимир Рогов.
Информация о пострадавших мирных жителях пока не поступала. На местах падения обломков БПЛА работают оперативные службы.