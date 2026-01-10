Владимир Рогов: Бердянск атаковали свыше 20 вражеских дронов

Ночью 10 января Бердянск атаковали более 20 дронов-камикадзе самолетного типа. Один из беспилотников противника ударил по жилому многоквартирному дому.

© Российская Газета

Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Оповещение о воздушной атаке прозвучало после полуночи. Дежурные расчеты ПВО сбили на подлете к жилым кварталам Бердянска свыше 20 вражеских дронов.

К сожалению, один беспилотник пробился через зенитную оборону и ударил многоэтажный дом.

"В результате атаки разбиты стекла в окнах, повреждены автомобили местных мирных жителей и фасады домов", - сообщил Владимир Рогов.

Информация о пострадавших мирных жителях пока не поступала. На местах падения обломков БПЛА работают оперативные службы.