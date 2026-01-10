Боец СВО пожаловался Бастрыкину на сборы на общак

Участник специальной военной операции (СВО) записал видеообращение председателю Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину. На это обратил внимание военкор Дмитрий Стешин в своем Telegram-канале.

По словам военного, он после ранения и госпиталя отправился в отпуск к родителям в Кумертау — (Башкортостан). Там он сходил в ночной клуб, где к нему подошел неизвестный мужчина и спросил, почему военнослужащий не сдает деньги с передовой в так называемый общак (воровскую кассу) (движение «АУЕ» признано экстремистским и запрещено на территории России) некоему башкиру Артуру.

После этого мужчину начали избивать шестеро. В результате пострадавший попал в больницу с переломами четырех ребер. Боец признался, что не понимает, как ему теперь в его нынешнем состоянии возвращаться на службу.

Стешин описал ситуацию словом «Скотство». Он понадеялся, что глава СК обратит внимание на инцидент.

В декабре в Челябинской области полиция пресекла деятельность преступной группы, которая несколько месяцев терроризировала участника СВО. По подозрению в вымогательстве, разбое, грабеже и краже задержаны пятеро ранее судимых жителей Златоуста. Все они арестованы. В ходе обысков изъяты имущество, купленное на похищенные средства, автомобиль Kia, две тысячи долларов и газовый пистолет. По версии следствия, с мая по ноябрь 2024 года злоумышленники неоднократно вымогали деньги у бойца, получившего выплату за ранение. Они также совершили в отношении него разбойное нападение и кражу. Общая сумма ущерба составила более 2,5 миллиона рублей.