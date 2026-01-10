Baza: в Шереметьево тысячи пассажиров ждут чемоданы по 5-6 часов, начался бунт
В московском аэропорту Шереметьево произошел масштабный сбой в работе системы выдачи багажа на международных рейсах. В терминале С тысячи пассажиров ожидают свои чемоданы по пять–шесть часов, сообщает Telegram-канал Baza.
По его данным, багаж не выдают пассажирам как минимум 37 рейсов, самое раннее время прибытия которых — около 16:00. Всего в зоне выдачи находятся порядка трех тысяч человек. Пассажирам не предоставляют официальную информацию о причинах задержек. "
Люди сидят прямо на полу, среди ожидающих — дети и пожилые. Сообщается о потасовках между пассажирами и сотрудниками служб аэровокзала", - отмечается в сообщении.
По данным Telegram-канала Shot, пассажиры скандируют требования вернуть им багаж и вступают в конфликты с сотрудниками аэропорта. В пресс-службе воздушной гавани заявили, что причиной задержки в обработке и выдаче багажа стали сложные погодные условия.
Отмечается, что организована раздача бутилированной воды и сендвичей. Также аэропорт принял решение о персональной доставке багажа по адресам пассажиров.
"Пассажиры... которые не имеют в багаже предметов срочной необходимости и предметы, подлежащие таможенному декларированию, могут выйти из зоны выдачи багажа и покинуть аэропорт. Ваш багаж будет доставлен по Вашему адресу", - указано в сообщении.