В Шереметьево тысячи пассажиров ждут чемоданы по 5-6 часов, начался бунт

В московском аэропорту Шереметьево произошел масштабный сбой в работе системы выдачи багажа на международных рейсах. В терминале С тысячи пассажиров ожидают свои чемоданы по пять–шесть часов, сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, багаж не выдают пассажирам как минимум 37 рейсов, самое раннее время прибытия которых — около 16:00. Всего в зоне выдачи находятся порядка трех тысяч человек. Пассажирам не предоставляют официальную информацию о причинах задержек. "

Люди сидят прямо на полу, среди ожидающих — дети и пожилые. Сообщается о потасовках между пассажирами и сотрудниками служб аэровокзала", - отмечается в сообщении.

По данным Telegram-канала Shot, пассажиры скандируют требования вернуть им багаж и вступают в конфликты с сотрудниками аэропорта. В пресс-службе воздушной гавани заявили, что причиной задержки в обработке и выдаче багажа стали сложные погодные условия.

Отмечается, что организована раздача бутилированной воды и сендвичей. Также аэропорт принял решение о персональной доставке багажа по адресам пассажиров.