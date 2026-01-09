В Татарстане четыре человека отравились угарным газом. Среди них – двое детей, сообщает региональное следственное управление СК России.

© Московский Комсомолец

Трагедия произошла 9 января в селе Верхний Услон. Там обнаружили тела женщины 1963 года, ее сына 1975 года, а также двух детей 2015 года. У всех были признаки отравления угарным газом, уточнили татарстанские следователи в своем телеграм-канале.

Региональным СУ СК России возбуждено уголовное дело по факту гибели по неосторожности двух или более лиц.

По предварительным данным, причиной смерти людей стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования, добавляет ведомство.

Ранее сообщалось о крупном пожаре в грузинском торговом центре.