В Тбилиси произошел пожар в торговом центре

В центральном районе Тбилиси произошёл пожар в торговом центре «Кидобани».

Как сообщает телекомпания «Рустави 2» со ссылкой на службу по управлению ЧС, возгорание случилось в одном из магазинов.

«К этому времени пожар полностью ликвидирован. Пожарно-спасательные экипажи прибыли на место примерно через пять минут после получения сообщения о пожаре», — цитирует ТАСС главу Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Темура Мгебришвили.

На месте работали 17 единиц пожарной техники. Спасатели эвакуировали около 20 человек, пострадавших нет. Огнём было уничтожено порядка 300 квадратных метров ресторанного помещения.

Причины пожара устанавливаются.

Ранее в Липецкой области ликвидировали возгорание на нефтебазе.