Во Франции заключенный напал на надзирателей, несколько человек ранены

Заключенный французской тюрьмы Экс-Люин в департаменте Буш-дю-Рон на юго-западе республики напал на надзирателей и ранил нескольких из них.

Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«Несколько надзирателей в тюрьме Экс-Люин были ранены, в том числе по крайней мере один – серьезно, в результате нападения, произошедшего в эту пятницу», — говорится в публикации.

Все началось с того, как заключенный пожаловался на избиения со стороны сокамерника. Нападавшего вывели и отправили в кабинет для разбирательств. В этот момент буйный мужчина напал на правоохранителей. Ему удалось ранить трех человек. После этого нарушителя задержали и вернули в камеру.

Как уточняет источник, жизни пострадавших сотрудников полиции ничего не угрожает, обошлось без серьезных травм.

