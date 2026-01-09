Сель сошел в горном кластере Сочи

На дороге в горном кластере Сочи около этнопарка "Моя Россия" сошел сель, сообщает в пятницу РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу курорта "Роза Хутор".

В сообщении уточняется, что сель малого объема сошел на автодороге Альпика сервис – Сулимовский ручей из-за обильных дождей. Этот участок дороги, где сошел сель, используется нечасто. Инфраструктура кластера работает в штатном режиме.

На месте происшествия работает техника, которая расчищает дорогу. Ситуация находится под контролем, и уже в ближайшее время участок будет полностью расчищен.