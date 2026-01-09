Бывший глава Калининграда погиб в Курганской области

Ушел из жизни экс-глава Калининграда, депутат городского Совета седьмого созыва Евгений Любивый. Об этом сообщил глава совета депутатов областного центра Олег Аминов в своем Telegram-канале.

По словам Аминова, депутат посвятил свою жизнь служению людям, активно участвовал в жизни Калининграда, отстаивая интересы жителей города. У Любивого осталась семья, в которой воспитываются сын и дочь. Аминов выразил искренние соболезнования близким и родным депутата.

Согласно информации kp.ru, Любивый погиб в результате несчастного случая во время охоты в Курганской области. По предварительным данным, тело 51-летнего мужчины нашли в помещении со включенной газовой горелкой. Предположительно, причиной смерти могло стать отравление продуктами горения.

Евгений Любивый родился 3 апреля 1974 года в Белгородской области. В 1997 году он окончил РГМУ имени Пирогова по специальности «Лечебное дело». С 2017 года возглавлял больницу скорой медицинской помощи в Калининграде. В сентябре 2021 года был избран депутатом Горсовета депутатов Калининграда. С 8 октября 2021 года по 22 марта 2023 года Любивый занимал пост главы городского округа «Город Калининград», затем подал в отставку по собственному желанию и вернулся в медицину.

В конце 2023 года Любивого задержали пограничники на Куршской косе. Депутат сидел во внедорожнике Toyota Land Cruiser, водитель которого пытался скрыться от инспекторов парка. Уходя от преследования, машина заехала на режимную территорию. Выходить из авто мужчины отказались — пограничнику пришлось разбить боковое стекло автоматом. При осмотре внедорожника были обнаружены ружье, глушитель, две рации и стрелянные гильзы. Предполагается, что задержанные намеревались охотиться на территории нацпарка.