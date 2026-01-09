ТАСС: арестованного жителя Челябинска подозревают в подготовке терактов

Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области установили, что арестованный судом 5 января по делу о хранении взрывчатки житель Челябинска покушался на проведение террористических актов. Возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"В рамках ранее возбужденного уголовного дела оперативниками было установлено, что фигурант пытался вывести из строя отдельные объекты инфраструктуры региона. Сегодня следственным органом УФСБ в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение теракта)", - сказал собеседник агентства.

Со ссылкой на правоохранительные органы 5 января сообщалось, что УФСБ в Челябинске изъяла у местного жителя компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Центральный районный суд Челябинска избрал задержанному меру пресечения в виде ареста на два месяца.

За совершение преступлений террористической направленности предусматривается ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.