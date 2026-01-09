После убийства женщины еще два человека ранены в ходе рейдов против мигрантов

Два человека были подстрелены федеральными агентами США в Портленде. Мэр американского города призвал иммиграционно-таможенную службу (ICE) приостановить операции. При этом представитель ICE сообщил, что пострадавшие живы, но степень травм неизвестна.

Федеральные агенты США ранили двух человек возле больницы в Портленде, штат Орегон, на следующий день после того, как сотрудник ICE застрелил женщину в Миннеаполисе, пишет The Guardian.

Полицейское бюро Портленда (PPB) сообщило в заявлении в четверг днем, что два человека попали в больницу после стрельбы с участием федеральных агентов, добавив, что состояние пострадавших неизвестно.

Полиция сначала отреагировала на сообщения о стрельбе за пределами кампуса адвентистской больницы в восточном Портленде, сообщили в департаменте, прежде чем узнала, что “застреленный мужчина звонил и просил о помощи” примерно в 5 км от здания.

“Полицейские прибыли на место и обнаружили мужчину и женщину с очевидными огнестрельными ранениями. Полицейские наложили жгут и вызвали скорую медицинскую помощь. Пациенты были доставлены в больницу, - сообщили в полиции. - Полицейские установили, что два человека были ранены в перестрелке с участием федеральных агентов”.

Власти не подтвердили состояние раненых, но источники в полиции сообщили, что один из жителей Орегона был ранен в ногу, а другой - в грудь.

Представитель Министерства внутренней безопасности Триша Маклафлин заявила в своем заявлении, что агенты пограничного патруля США остановили автомобиль для розыска человека, которого они подозревали в том, что он является иммигрантом без документов, связанным с венесуэльской бандой.

По словам агентов, они открыли огонь, когда водитель автомобиля попытался проехать между ними, говорится в заявлении.

“Опасаясь за свою жизнь и безопасность, агент выстрелил в целях самообороны. Водитель уехал вместе с пассажиром, скрывшись с места происшествия”, - сказал Маклафлин.

Мэр Портленда Кит Уилсон заявил на пресс-конференции: “Мы знаем, что, по словам федерального правительства, здесь произошло. Было время, когда мы могли поверить им на слово. Это время давно прошло”.

Боб Дэй, начальник полиции Портленда, сказал: “Это федеральное расследование. Им руководит ФБР”.

Произошедшая всего через день после того, как в Миннеаполисе сотрудник федеральной иммиграционной службы смертельно ранил 37-летнюю Рене Николь Гуд, стрельба вызвала резкое осуждение и вызвала опасения по поводу роста напряженности в городе, который в конце прошлого года был охвачен протестами против иммиграционных властей.

Максин Декстер, представитель Демократической партии в округе, где произошла стрельба, которая также является врачом, сказала, что оба раненых “живы, но мы не знаем степени их травм”.Она также призвала иммиграционную и таможенную службу США (ICE) покинуть город.“ICE лишь привнесла террор, хаос и жестокость в наши сообщества, - негодует Декстер. - Иммиграционная машина Трампа использует насилие для контроля над нашими сообществами – прямо по авторитарному сценарию. ICE должна немедленно прекратить все активные операции в Портленде”.

Декстер также требует от местной полиции провести расследование. “Мы должны позволить нашим местным правоохранительным органам выполнять свою работу”, - сказала она. “Должно быть проведено всестороннее расследование без вмешательства Трампа”.

Мэр Уилсон поддержал призыв Декстер к приостановке иммиграционного контроля в городе. Он сказал: “Мы не можем сидеть сложа руки, пока нарушается конституционная защита и растет кровопролитие. Портленд не является "тренировочным полигоном" для военизированных агентов, и "применение полной силы", которым угрожает администрация, имеет смертельные последствия. Как мэр, я призываю ICE прекратить все операции в Портленде до завершения полного расследования.”

Кейс Джама, сенатор штата Орегон, живущий по соседству с местом стрельбы, заявил на вечерней пресс-конференции, что “гостеприимный” город, в который он прибыл в качестве беженца из Сомали несколько десятилетий назад, не нуждается в агрессивных действиях федеральных иммиграционных властей. Обращаясь к федеральным агентам, он сказал: “Это Орегон. Вы нам не нужны, вам здесь не рады, и вам нужно убираться к черту из нашего сообщества”.

Закир Хан, портлендский защитник гражданских прав, призвал больницу, которая является частью Орегонского университета здравоохранения и науки, опубликовать все записи с камер наблюдения, которые могут быть у нее, “как можно скорее”.

Мужчина, находившийся в медицинском здании, рассказал The Oregonian, что видел, как федеральные полицейские заехали на парковку офисного здания за грузовиком Toyota и попытались загнать его в угол. По его словам, один из полицейских постучал в окно. Затем водитель сдал назад и, по крайней мере, пару раз проехал вперед, врезавшись в машину позади себя, прежде чем развернуться и умчаться.

В прошлом году в Портленде прошли многомесячные акции протеста, в центре которых находился ледовый дворец в центре города. В ответ Дональд Трамп попытался направить в город военнослужащих национальной гвардии, но это решение было отклонено в судебном порядке.Джефф Меркли, один из двух сенаторов-демократов от штата Орегон, призвал протестующих сохранять спокойствие в свете стрельбы. “Трамп хочет спровоцировать массовые беспорядки, - написал он в своем посте на платформе X. - Не попадайтесь на удочку”.

Начальник полиции Портленда поддержал эти призывы: “Мы понимаем повышенные эмоции и напряжение, которые многие испытывают после стрельбы в Миннеаполисе, но я прошу сообщество сохранять спокойствие, пока мы работаем над тем, чтобы узнать больше”.

Баннер в верхней части веб-сайта городского правительства Портленда призывал жителей: “Реагируйте спокойно и целеустремленно”.

Ранним вечером около сотни протестующих собрались у здания мэрии в центре Портленда, чтобы скандировать: “Отмените ICE!” Меньшее число протестующих также вернулось к ледовому комплексу в южном Портленде, многие из них были одеты в костюмы животных, которые помогли разрядить напряженность в последние месяцы.

В четверг ФБР взяло под свой контроль расследование этой стрельбы, а Миннесотское бюро по задержанию преступников (BCA) заявило, что его доступ к материалам дела, свидетелям и доказательствам был аннулирован.

Выступая на пресс-конференции в четверг, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм отрицала, что BCA была исключена из расследования, и заявила, что это вопрос юрисдикции.Губернатор Миннесоты Тим Уолp заявил на пресс-конференции, что штат “должен участвовать в этом расследовании”.

Тем временем администрация Трампа продолжала оправдывать стрельбу со смертельным исходом, обвиняя убитую Гуд в причастности к “акту внутреннего терроризма” и утверждая, что стрелявший в нее агент ICE действовал в целях “самообороны”. Это повествование расходится с видеозаписью инцидента, которая была широко распространена в Интернете.