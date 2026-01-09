В ХМАО произошел пожар в частично расселенном доме

Пожар возник в частично расселенном двухэтажном доме в поселке Малиновский Советского района Ханты-Мансийского автономного округа на площади около 300 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

"В 04:11 (02:11 мск) поступило сообщение о пожаре в частично расселенном двухэтажном доме. Пожар локализован в 07:07 (05:07 мск), ликвидация открытого горения в 09:15 (07:15 мск). Пострадавших нет, площадь пожара составила около 300 кв. м", - отметил собеседник агентства.

По его словам, спасен один человек, эвакуированы три человека. К тушению пожара от подразделений МЧС России привлекалась одна единица техники и три человека личного состава. Причина возгорания устанавливается.