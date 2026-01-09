Мощный взрыв газопровода произошел в Мексике

В Мексике произошел мощный взрыв газопровода, вызванный незаконным подключением к трубе. Об этом сообщила телекомпания Azteca.

В Сети появились кадры пожара. Информации о жертвах и пострадавших пока нет. Жителей близлежащего района срочно эвакуировали и разместили в спортзале местного фитнес-центра.

В настоящее время экстренные службы занимаются тушением огня. На опубликованных кадрах видно, как пламя и клубы дыма поднимаются над городом Вильягран в одноименном муниципалитете.

Накануне Нового года в Италии на автомагистрали Милан — Неаполь произошел мощный взрыв грузовика, перевозившего сжиженный газ. В результате столкновения двух фур в воздух взметнулся огромный огненный шар, а место аварии окутали густые клубы черного дыма от горящей техники. Оба водителя, по сообщениям местных СМИ, успели покинуть свои автомобили до момента детонации.

12 декабря газ взорвался в жилом доме в Калифорнии, в результате инцидента шесть человек пострадали. В свою очередь заместитель начальника пожарной охраны округа Аламеда Райан Нисимото заявил, что три человека были немедленно отправлены в больницу из-за полученных травм, еще три получили более легкие травмы.