Стали известны детали смерти женщины, муж которой исчез с двумя детьми

Трагедия произошла в английском городе Бертон-Латимер. Там погибла художница - мать двоих детей. В убийстве заподозрили ее мужа - он все отрицал.

© Российская Газета

Однако в первый день судебного разбирательства 36-летний Пол Найт неожиданно заявил, что именно он расправился со своей супругой - 32-летней Изобеллой. По его словам, он задушил жену ночью. В это время две дочери пары спали в этом же доме в своих комнатах.

На утро мужчина собрал вещи, детей и скрылся. Спустя время он появился у своей матери. Ей он оставил дочек, объяснив свой внезапный визит "недомоганием жены".

После этого Пол попытался покончить с собой (попыток было несколько, заявили в полиции), но в итоге попал в аварию на парковке кафе. Прибывшие на место ДТП полицейские сразу отметили странное поведение Пола, который "как будто что-то скрывал". Они обыскали его дом, где и обнаружили тело женщины.

Соседи рассказали Daily Mail, что супруги часто ссорились. Родители Изобеллы заявили, что ее муж "был движим сильной ревностью".

"Он оставил двух дочерей без матери, и никакое наказание не сможет это компенсировать", - считает отец погибшей.

Вот что пишут об умершей близкие: "Иззи была любящей матерью, любимой дочерью, талантливой художницей и замечательной подругой".

Отмечается, что женщина много работала, чтобы обеспечить детей, у "нее были планы и мечты". Признавшийся в убийстве мужчина работал менеджером по продажам в гончарной мастерской.

Приговор по делу об убийстве будет вынесен 29 января.